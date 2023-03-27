Лапша быстрого приготовления резко подорожала в России
В марте 2023 года в несетевой рознице средняя цена на лапшу и пюре быстрого приготовления выросла на 24%, до 52 рублей по сравнению с мартом прошлого года. Таковы данные разработчика онлайн-касс «Эвотор».
В Москве средняя цена на быстрорастворимую лапшу и пюре самая высокая в России ― 114 руб. В тройку лидеров по этому показателю также входят Воронежская область (83 руб.) и Санкт-Петербург (80 руб.). Дешевле всего этот продукт обходится жителям Удмуртии (31 руб.), Чувашии (36 руб.) и Оренбургской области (37 руб.).
Цены на лапшу увеличиваются из-за роста спроса на нее, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
«С одной стороны, люди экономят, с другой стороны — они еще больше экономят на питании вне дома. И при этом стараются меньше тратить времени на приготовление пищи. Так что спрос явно не снижается, а, скорее всего, даже растет», - сказал он NEWS.ru.
На прошлой неделе производители риса уведомили торговые сети о повышении цен до 30% из-за плохого урожая, передает НСН.
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