Лапша быстрого приготовления резко подорожала в России

В марте 2023 года в несетевой рознице средняя цена на лапшу и пюре быстрого приготовления выросла на 24%, до 52 рублей по сравнению с мартом прошлого года. Таковы данные разработчика онлайн-касс «Эвотор».

В Москве средняя цена на быстрорастворимую лапшу и пюре самая высокая в России ― 114 руб. В тройку лидеров по этому показателю также входят Воронежская область (83 руб.) и Санкт-Петербург (80 руб.). Дешевле всего этот продукт обходится жителям Удмуртии (31 руб.), Чувашии (36 руб.) и Оренбургской области (37 руб.).

В России выросли цены на импортную рыбную продукцию

Цены на лапшу увеличиваются из-за роста спроса на нее, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«С одной стороны, люди экономят, с другой стороны — они еще больше экономят на питании вне дома. И при этом стараются меньше тратить времени на приготовление пищи. Так что спрос явно не снижается, а, скорее всего, даже растет», - сказал он NEWS.ru.

На прошлой неделе производители риса уведомили торговые сети о повышении цен до 30% из-за плохого урожая, передает НСН.


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ФОТО: pixabay.com
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