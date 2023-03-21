СМИ предупредили о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая
Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен до 30% из-за проблем с урожаем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, трудности связаны с неблагоприятными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса. Там прошлой весной произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей.
Сообщается, что валовый сбор риса снизился на 24%.
Жителям западных стран «предложили перейти с салата и помидоров на репу», но даже за ней им придется обратиться к России. Об этом ранее заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Комментируя санкции против России, глава государства вспомнил пословицу «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Путин отметил, что российский урожай значительно превышает европейские показатели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Мишустин: Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок
- СМИ предупредили о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая
- Путин присудил танцовщику Полунину премию для молодых деятелей культуры
- Минобороны РФ: Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским морем
- Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в этом году
- Телеведущая Вовк рассказала о столичной жизни
- На Украине погиб наемник из Новой Зеландии
- СМИ сообщили о частичном возобновлении Турцией транзита санкционных товаров в Россию
- Китай намерен содействовать оптимизации регулярных поездок между Россией и КНР
- СМИ: ЛДПР выдвинет Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru