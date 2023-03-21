СМИ предупредили о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая

Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен до 30% из-за проблем с урожаем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, трудности связаны с неблагоприятными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса. Там прошлой весной произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей.

Сообщается, что валовый сбор риса снизился на 24%.