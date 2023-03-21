СМИ предупредили о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая

Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен до 30% из-за проблем с урожаем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, трудности связаны с неблагоприятными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса. Там прошлой весной произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей.

Сообщается, что валовый сбор риса снизился на 24%.

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Жителям западных стран «предложили перейти с салата и помидоров на репу», но даже за ней им придется обратиться к России. Об этом ранее заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Комментируя санкции против России, глава государства вспомнил пословицу «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Путин отметил, что российский урожай значительно превышает европейские показатели.

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ФОТО: РИА Новости
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