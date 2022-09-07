Штучный, добротный, для ценителей: Автоэксперт попрощался с Lada XRAY
Производство модели Lada XRAY не стоит затрачиваемых для этого усилий, сказал НСН Игорь Моржаретто.
Из-за малого тиража, небольшой локализации и сложностей с поставками комплектующих из-за рубежа производство Lada XRAY нецелесообразно, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов объявил, что концерн не планирует перезапускать производство автомобиля Lada XRAY из-за невозможности найти аналоги для большей части переставших поставляться в РФ импортных автокомпонентов. По мнению Моржаретто, снятие кроссовера с конвейера никак не скажется на российском автомобильном рынке.
«Разговоры о снятии с производства XRAY ходили уже давно. За пять или шесть лет было выпущено всего лишь порядка 65 тысяч этих автомобилей. Дело не в том, какая это машина, хорошая или плохая, — на самом деле это была достаточно добротная модель. Просто по сути Lada XRAY — клон гораздо более популярной Renault Sandero Stepway. Фактически Lada и Renault лишь немного отличались друг от друга кузовными деталями, интерьером салона. Покупатели выбирали обычно Sandero, потому что когда рядом стоят популярная иномарка и такой же автомобиль, но с отечественной эмблемой, слишком велик соблазн приобрести “француза”. Можно сказать, что XRAY стала машиной для ценителей отечественного автопрома», - отметил он.
По мнению автоэксперта, масштабы выпуска XRAY не оправдывают усилий, который сейчас пришлось бы приложить для её выпуска.
«Немалую роль сыграло и то, что в свете нынешних событий возникли сложности с поставками комплектующих для этой модели. Практически штучный тираж XRAY не оправдывает усилий, которые теперь требуются для её производства. Разговор о возрождении производства возможен лишь в том случае, если будет вновь начато производство моделей Renault. В обозримом будущем это вряд ли возможно. А вот модель Lada Largus вполне может вернуться на конвейер до конца года благодаря своей глубокой локализации и внушительным масштабам производства — по 60 тысяч экземпляров в год. По крайней мере, такие обещания звучат», — сказал Моржаретто.
Вместе с тем эксперт заверил владельцев XRAY в том, что проблем с обслуживанием автомобилей не предвидится.
«Сложностей будет не больше, чем у абсолютно всех других машин в России. С запчастями ни у Renault, ни у Lada сейчас проблем нет. Тем более, что ВАЗ взял на себя по договору с Renault функцию снабжения всеми комплектующими, необходимыми для ремонта и поддержания этих машин. Насколько мне известно, там эта система уже вполне налаживается», — заключил Моржаретто.
Ранее стало известно, что в России на 62% упали продажи новых автомобилей.
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