Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов

По состоянию на 11:16 мск, курс доллара находился на уровне 137,85 рубля, евро - 147,51 рубля. По данным на 12:51 мск, американская валюта немного подешевела - до 131,25 рубля, а европейская - до 143,3 рубля.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото.