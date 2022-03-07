Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов
Рубль ускорил свое падение до исторических минимумов. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на рынке Forex.
По состоянию на 11:16 мск, курс доллара находился на уровне 137,85 рубля, евро - 147,51 рубля. По данным на 12:51 мск, американская валюта немного подешевела - до 131,25 рубля, а европейская - до 143,3 рубля.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото.
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