Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов

Рубль ускорил свое падение до исторических минимумов. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на рынке Forex.

Аналитик оценил вероятность замедления роста курса доллара

По состоянию на 11:16 мск, курс доллара находился на уровне 137,85 рубля, евро - 147,51 рубля. По данным на 12:51 мск, американская валюта немного подешевела - до 131,25 рубля, а европейская - до 143,3 рубля.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото.

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