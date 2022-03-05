Аналитик оценил вероятность замедления роста курса доллара
Удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли удастся, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Андрея Маслова.
По его словам, возможности Центробанка России по влиянию на курс национальной валюты в настоящее время ограничены. Регулятор еще не проводил масштабных интервенций. Также негативно на российскую экономику оказывает влияние приостановка деятельности или уход ряда западных компаний.
Падение курса рубля только начинается, а радикальные ограничения в связи с российской спецоперацией на Украине его только усилят, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша. По его мнению, чем сильнее будут ограничения, вводимые в России, тем больше будет падать рубль.
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