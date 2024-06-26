Курс японской иены к доллару упал до рекордного за 37 лет уровня

Японская валюта рухнула до рекордных 160,39 иены за доллар, сообщила газета Nikkei. Это минимальное значение за 37 лет. Последний раз такой курс фиксировали в декабре 1986 года.

Аналитики связывают это с тем, что сегодня есть разница в учетных ставах в Японии и государствах Запада, где их повышали для торможения инфляции. В нынешних реалиях японский регулятор пытается стимулировать экономику с помощью низких ставок.

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12 июня Минфин США включило Мосбиржу в новый санкционный список. На следующий день Великобритания последовала этому примеру, добавив в санкционный список Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Центральный банк заверил, что официальный курс рубля останется рыночным и будет рассчитываться по внебиржевому рынку.

В ответ на санкции США, российские брокеры 13 июня ввели валютные ограничения. На следующий день правительство сообщило, что ситуация под контролем и будет ежедневно мониториться совместно с Банком России. Экспортеры смогут продавать доллары и евро на внебиржевом рынке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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