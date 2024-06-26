Курс японской иены к доллару упал до рекордного за 37 лет уровня

Японская валюта рухнула до рекордных 160,39 иены за доллар, сообщила газета Nikkei. Это минимальное значение за 37 лет. Последний раз такой курс фиксировали в декабре 1986 года.

Аналитики связывают это с тем, что сегодня есть разница в учетных ставах в Японии и государствах Запада, где их повышали для торможения инфляции. В нынешних реалиях японский регулятор пытается стимулировать экономику с помощью низких ставок.