Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля

Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые в начавшемся году, однако затем вернулся немного выше. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Так, курс юаня расчетами «завтра» на 14:31 мск снижается на 19 копеек, до 12,52 рубля. Однако минутами ранее показатель опускался до 12,496 рубля, что означает минимум с 29 декабря.

Ранее аналитик Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам вкладываться в золото. По его словам, за год этот инструмент заработать не поможет, однако тренды многообещающие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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