Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля

Так, курс юаня расчетами «завтра» на 14:31 мск снижается на 19 копеек, до 12,52 рубля. Однако минутами ранее показатель опускался до 12,496 рубля, что означает минимум с 29 декабря.

Ранее аналитик Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам вкладываться в золото. По его словам, за год этот инструмент заработать не поможет, однако тренды многообещающие, передает «Радиоточка НСН».

