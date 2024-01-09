Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля
9 января 202414:56
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые в начавшемся году, однако затем вернулся немного выше. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, курс юаня расчетами «завтра» на 14:31 мск снижается на 19 копеек, до 12,52 рубля. Однако минутами ранее показатель опускался до 12,496 рубля, что означает минимум с 29 декабря.
Ранее аналитик Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам вкладываться в золото. По его словам, за год этот инструмент заработать не поможет, однако тренды многообещающие, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Представитель ВОЗ в РФ заявила об успехах в лечении ВИЧ
- Власти Финляндии отказались открывать КПП на границе с Россией
- Старовойт: Система ПВО сработала в небе над Курском
- Суд в Самаре рассмотрит апелляцию Шарлота на арест
- Пасечник: В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас
- Фильм о гастрольном туре Тейлор Свифт стал самым кассовым в истории
- Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля
- Власти Орловской области сообщили о падении двух дронов на объект ТЭК
- В Петербурге пройдет музейный форум о блокаде Ленинграда «Дневные звезды»
- Юрия Соломина выписали из больницы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru