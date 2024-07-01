Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,88 рубля. Соответствующая информация следует из данных Московской биржи.
Так, курс юаня расчетами «завтра» на 19:00 мск (к закрытию) за день торгов увеличился на 14 копеек, до 11,88 рубля. При этом 19 июня китайская валюта опускалась на Московской бирже ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года.
Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН призвал россиян покупать валюту только на определенные и конкретные цели, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сыновья липецкого священника признались в намерении вступить в ВСУ
- Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля
- Уилл Смит представил новый трек
- Бастрыкин попросил разрешить завести дело на главу Солнцевского суда
- Прокуратура проверит организацию детского конкурса красоты в Ростове-на-Дону
- ПВО сработала в Севастополе после объявления воздушной тревоги
- Внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые посетил Россию
- «Победа для демократии»: Трамп приветствовал признание его частичного иммунитета
- Путин распорядился создать национальный центр «Россия»
- СМИ: В Москве задержали тренера молодежной сборной по вольной борьбе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru