Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля

Так, курс юаня расчетами «завтра» на 19:00 мск (к закрытию) за день торгов увеличился на 14 копеек, до 11,88 рубля. При этом 19 июня китайская валюта опускалась на Московской бирже ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года.

Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН призвал россиян покупать валюту только на определенные и конкретные цели, передает «Радиоточка НСН».

