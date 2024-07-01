Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля

Рубль по итогам торгов понедельника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,88 рубля. Соответствующая информация следует из данных Московской биржи.

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Так, курс юаня расчетами «завтра» на 19:00 мск (к закрытию) за день торгов увеличился на 14 копеек, до 11,88 рубля. При этом 19 июня китайская валюта опускалась на Московской бирже ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года.

Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН призвал россиян покупать валюту только на определенные и конкретные цели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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