Путин: 90% платежей между РФ и Китаем идут в рублях и юанях

Большая часть платежей (около 90%) между Россией и Китаем происходит в национальных валютах, об этом рассказал президент России Владимир Путин 16 мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Глава государства подчеркнул, что последние пять лет, несмотря на пандемию и санкции, товарооборот между странами только растет. Между Россией и КНР сформирован серьезный портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов.

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Путин рассказал, что решение осуществлять торговлю в рублях и юанях придало мощный импульс торговым потокам между двумя странами.

Путин приехал с официальным визитом в Пекин 16 мая. Поездка продлится два дня. Она стала первой зарубежной поездкой для президента после инаугурации 7 мая, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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