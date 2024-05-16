Путин: 90% платежей между РФ и Китаем идут в рублях и юанях

Большая часть платежей (около 90%) между Россией и Китаем происходит в национальных валютах, об этом рассказал президент России Владимир Путин 16 мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Глава государства подчеркнул, что последние пять лет, несмотря на пандемию и санкции, товарооборот между странами только растет. Между Россией и КНР сформирован серьезный портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов.