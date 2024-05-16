Путин: 90% платежей между РФ и Китаем идут в рублях и юанях
Большая часть платежей (около 90%) между Россией и Китаем происходит в национальных валютах, об этом рассказал президент России Владимир Путин 16 мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Глава государства подчеркнул, что последние пять лет, несмотря на пандемию и санкции, товарооборот между странами только растет. Между Россией и КНР сформирован серьезный портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов.
Путин рассказал, что решение осуществлять торговлю в рублях и юанях придало мощный импульс торговым потокам между двумя странами.
Путин приехал с официальным визитом в Пекин 16 мая. Поездка продлится два дня. Она стала первой зарубежной поездкой для президента после инаугурации 7 мая, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru