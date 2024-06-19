Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

Курс рубля заметно укрепляется к юаню, китайская валюта опускалась на Московской бирже ниже 11 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Так, ниже этой отметки курс юаня упал впервые с мая прошлого года. В нижней точке котировки снижались до 10,89 рубля за юань, потеряв 56 копеек по сравнению с показателем закрытия предыдущего торгового дня.

По состоянию на 11:15 мск юань немного отыграл падение и торговался около отметки 11,14 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль по итогам торгов повысился к доллару и снизился к юаню и евро: иностранные валюты «закрыли торги» на отметках 90,97 рубля, 12,59 рубля и 98,86 рубля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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