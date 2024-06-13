ЦБ РФ впервые установил официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов
Центробанк РФ впервые установил официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.
В частности, официальные курсы валют определяются на основе данных отчётности банков по результатам заключённых межбанковских конверсионных операций.
Данный механизм был задействован после того, как США ввели санкции в отношении Мосбиржи, из-за чего площадка приостановила торги долларом и евро.
В итоге официальный курс доллара составляет 88 рублей 21 копейка, а курс евро - 94 рубля 83 копейки. По сравнению с предыдущими показателями валюты подешевели на 81 копейку и 91 копейку, соответственно.
Ранее финансовый эксперт Алексей Кричевский призвал россиян не торопиться с покупкой валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru