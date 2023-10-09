Курс турецкой валюты упал ниже 28 лир за доллар впервые в истории
Курс турецкой валюты обвалился ниже 28 лир за доллар впервые в истории, свидетельствуют данные торгов на бирже.
Падение национальной валюты началось еще в начале 2023 года, обвал ускорился летом, а к октябрю достиг исторического предела. При этом в сентябре центробанк Турции уже поднял ключевую ставку с 25% до 30% - это рекорд с 2003 года. Ожидается, что будут приняты дополнительные меры.
Осень 2023 года выдалась непростой и для российской валюты. Так, на начало октября рубль является самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки» — его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, пишет РИА Новости. Индонезийская рупия оказалась на втором месте: ее справедливый курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тысячи рупий, а не 15,4. На третьем месте ЮАР, там валюту недооценили в 1,8 раза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru