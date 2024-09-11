«Рост цены и конкуренция»: Брендам одежды стоит нацелиться на среднеценовой сегмент
Снижение спроса на одежду не приведет к закрытию магазинов, но вынудит российских производителей перестроиться на другие ценовые сегменты, заявил НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.
Российские бренды одежды вынужденно повысили стоимость товаров до 30%, что понизило потребительский спрос, рассказал НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.
Растущие инфляционные ожидания российских потребителей привели к снижению по итогам лета продаж fashion-ритейлеров на 10% по сравнению с летом 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания оборот магазинов вырос, но за счет увеличения среднего чека на 17%. Ульянов подтвердил, что российские производители повысили цены на 15 до 30%.
«Объемы продаж в ряде сегментов готовой продукции легпрома растут не столько по физическим объемам продаж, сколько в стоимостном, рублевом исчислении. Фактический рост цен оценивается от 15 до 25-30% в сравнении с 2023 годом. Это связано с удорожанием логистики, девальвационного курса рубля, роста сырьевых, технологических издержек отрасли. Также значительно увеличились поставки демпинговой продукции из Китая, Турции, других азиатских стран. В такой ситуации российским производителям, вынужденно повышающим свои цены независимо от спроса. При этом труднее конкурировать с импортом, потребительский спрос остается низким. Удорожание продукции нередко сопровождается ухудшением ее качества ввиду замены дорожающего сырья его менее качественными аналогами», - сказал он.
По словам собеседника НСН, текущая ситуация не приведет к закрытию магазинов, но может вынудить бренды переориентироваться на другую аудиторию.
«Закрытие магазинов маловероятно. Бренды и производители вынуждены подстраиваться под ситуацию и начинают ориентироваться на низко- и среднеценовой сегмент, пользующийся большим предсказуемым спросом. Но эти сегменты не могут считаться долгосрочно стабильными по ценовым показателям», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что в первой половине 2024 года средняя стоимость куртки в России увеличилась на 11,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составила 4,3 тысячи рублей. При этом средняя стоимость пуховиков, напротив, снизилась с 10,5 тысячи рублей до 7,9 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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