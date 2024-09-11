«Рост цены и конкуренция»: Брендам одежды стоит нацелиться на среднеценовой сегмент

Растущие инфляционные ожидания российских потребителей привели к снижению по итогам лета продаж fashion-ритейлеров на 10% по сравнению с летом 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания оборот магазинов вырос, но за счет увеличения среднего чека на 17%. Ульянов подтвердил, что российские производители повысили цены на 15 до 30%.

«Объемы продаж в ряде сегментов готовой продукции легпрома растут не столько по физическим объемам продаж, сколько в стоимостном, рублевом исчислении. Фактический рост цен оценивается от 15 до 25-30% в сравнении с 2023 годом. Это связано с удорожанием логистики, девальвационного курса рубля, роста сырьевых, технологических издержек отрасли. Также значительно увеличились поставки демпинговой продукции из Китая, Турции, других азиатских стран. В такой ситуации российским производителям, вынужденно повышающим свои цены независимо от спроса. При этом труднее конкурировать с импортом, потребительский спрос остается низким. Удорожание продукции нередко сопровождается ухудшением ее качества ввиду замены дорожающего сырья его менее качественными аналогами», - сказал он.