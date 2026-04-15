«Не надо разевать варежку»: Как ЦБ будет снижать ключевую ставку

Дмитрий Голубовский заявил НСН, что крайне маловероятно, что Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля снизит ставку на 1 п.п..

Сейчас ставку будут снижать, скорее всего, по 0,5 процентного пункта, и процесс этот остановится к осени. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Высокая и изменчивая инфляция больнее для экономики, чем пара лет жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе дискуссии в рамках Просветительских дней РЭШ, пишет ТАСС. Голубовский не согласился с Заботкиным и раскрыл, какое решение может принять регулятор на ближайшем заседании по ключевой ставке.

«Предпосылки для снижения есть, просто не надо разевать варежку. Последнее время было так много мнений, что ставку снизят, а я просто смотрю последние данные по инфляции и вижу, что не будет снижения на 1 п.п. – в рамках логики ЦБ. И я, наверное, не соглашусь с зампредом ЦБ. То есть на самом деле изменчивая инфляция – это плохо, но если она у вас стабильно высокая, но предсказуемая, при этом у вас реальная ставка низкая и отрицательная – это очень хороший вариант, который у нас был в начале нулевых. Это было время очень высоких темпов экономического роста», - рассказал он.
Голубовский отметил, что, вероятно, снижение будет темпами по 0,5 п.п. до осени.

«То, что ЦБ возьмет сейчас паузу, мне кажется мало вероятным, но то, что будет снижение на 1 п.п. – это тоже маловероятно. Думаю, все будет четко по предсказуемой траектории – половина процентного пункта на заседании, по крайней мере, сейчас. Тем более обратите внимание на курс рубля. У нас укрепление рубля опять сожрет всю прибыль, поэтому денежную политику будут смягчать, но не так, как хотелось бы. Процесс снижения ставки остановится к осени. Там будет пауза, потому что будет подъем тарифов, а это провокационный фактор», - подытожил он.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что устойчивые показатели инфляции в России сохраняются на уровне 4-5%, несмотря на повышение налога на добавленную стоимость, тарифов и акцизов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

