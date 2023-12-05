Курс евро вырос до 100 рублей
5 декабря 202317:01
Курс евро во вторник вырос до ста рублей на Мосбирже.
По состоянию на 16:46 евро рос на немногим более полутора процентов, до ста рублей. Спустя четыре минуты рост замедлился, и стоимость составила 99,92 рубля.
Утром курс юаня составлял 12,85 рубля, а доллар преодолел отметку в 92 рубля.
Накануне стоимость биткоина превысила 42 тысячи долларов впервые с апреля прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru