Курс евро вырос до 100 рублей

Курс евро во вторник вырос до ста рублей на Мосбирже.

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей

По состоянию на 16:46 евро рос на немногим более полутора процентов, до ста рублей. Спустя четыре минуты рост замедлился, и стоимость составила 99,92 рубля.

Утром курс юаня составлял 12,85 рубля, а доллар преодолел отметку в 92 рубля.

Накануне стоимость биткоина превысила 42 тысячи долларов впервые с апреля прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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