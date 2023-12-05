Курс евро вырос до 100 рублей

Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится с 1 января до 24,5 тыс. руб. в месяц Осенью в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта Власти Москвы скорректируют температуру в системе отопления из-за морозов Началось устройство металлоконструкций навершия башни Национального космического центра Празднование Нового года в ресторанах Москвы обойдется в среднем в 20 тыс. руб. с человека Фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет в столице