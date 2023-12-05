Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября, следует из данных площадки. А курс евро впервые с 7 ноября превысил 99 рублей.
По информации площадки, к 07:32 мск европейская валюта прибавила 55 копеек и подорожала до 99,05 рубля. При этом доллар утром уже поднимался 91,39 рубля.
Курс рубля укреплялся 21 ноября к доллару и евро, обновляются рекорды 30 июня, свидетельствуют данные Мосбиржи. При этом 17 ноября доллар снова торговался выше 90 рублей после падения до 88,8 рубля накануне. На пике доллар стоил 90,19 рубля, юань торговался в пределах 97,4 рубля.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что продажа валюты экспортерами поможет закрепить курс на уровне в 92 рубля за доллар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru