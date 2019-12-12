Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 рублей

Так, сегодня евро снизился на 0,77% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 69,91 рубля. Ниже 70 рублей евро был зафиксирован последний раз 24 сентября текущего года, пишет агентство.

Курс доллара также снизился и на минимуме в среду стоил 62,86 рубля.

Ранее Денис Ракша рассказал НСН, какие факторы чаще всего способны привести к резкому изменению курса валют. По его словам, резкие изменения курса валют чаще всего происходят на фоне неожиданных событий на мировой арене.

