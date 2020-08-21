Курс евро впервые с марта превысил 88 рублей

Кстати, экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) оценили возможность повторения дефолта 1998 года. По их мнению, похожий сценарий маловероятен как в 2021 году, так и в среднесрочной перспективе. По их оценке, сейчас экономическая ситуация значительно отличается. У правительства и Центробанка гораздо больше резервов – 600 миллиардов долларов на золотовалютных счетах, а не 17, как в конце 90-х годов. Кроме того, власти поддерживают низкий уровень госдолга.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, что невозможность дефолта констатируют «финансовые спекулянты», не думающие о судьбе обычного населения России.

