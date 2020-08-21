Курс евро впервые с марта превысил 88 рублей

Курс евро впервые с 30 марта поднялся выше 88 рублей. Об этом говорят данные торгов Московской биржи.

Что касается доллара, то курс американской валюты впервые с 6 мая превысил 75 рублей.

Между тем, ранее специалисты предсказывали резкий рост евро и доллара по отношению к рублю. По прогнозам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, к осени американская валюта может вырасти до отметки в 80 рублей, а евро — 100 рублей, пишет Ura.ru.

Доллар подскочил выше 74 рублей, евро выше 87

Кстати, экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) оценили возможность повторения дефолта 1998 года. По их мнению, похожий сценарий маловероятен как в 2021 году, так и в среднесрочной перспективе. По их оценке, сейчас экономическая ситуация значительно отличается. У правительства и Центробанка гораздо больше резервов – 600 миллиардов долларов на золотовалютных счетах, а не 17, как в конце 90-х годов. Кроме того, власти поддерживают низкий уровень госдолга.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, что невозможность дефолта констатируют «финансовые спекулянты», не думающие о судьбе обычного населения России.

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ФОТО: pexels.com
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