Курс евро впервые с марта превысил 88 рублей
Курс евро впервые с 30 марта поднялся выше 88 рублей. Об этом говорят данные торгов Московской биржи.
Что касается доллара, то курс американской валюты впервые с 6 мая превысил 75 рублей.
Между тем, ранее специалисты предсказывали резкий рост евро и доллара по отношению к рублю. По прогнозам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, к осени американская валюта может вырасти до отметки в 80 рублей, а евро — 100 рублей, пишет Ura.ru.
Кстати, экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) оценили возможность повторения дефолта 1998 года. По их мнению, похожий сценарий маловероятен как в 2021 году, так и в среднесрочной перспективе. По их оценке, сейчас экономическая ситуация значительно отличается. У правительства и Центробанка гораздо больше резервов – 600 миллиардов долларов на золотовалютных счетах, а не 17, как в конце 90-х годов. Кроме того, власти поддерживают низкий уровень госдолга.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, что невозможность дефолта констатируют «финансовые спекулянты», не думающие о судьбе обычного населения России.
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