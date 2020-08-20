Доллар подскочил выше 74 рублей, евро выше 87
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро на утренних торгах Московской биржи. Так, курс доллара в моменте превышал 74 рубля, курс евро перешагнул отметку в 87 рублей и достиг отметки в 87,6 рубля.
К настоящему моменту российская валюта частично отыграла падение. Доллар снизился до 73,8 рубля, евро – до 87,2 рубля.
По оценке аналитика Александра Абрамова, индекс доллара сейчас находится на минимуме с начала 2018 года. В случае обвала доллара пострадают российские золотовалютные резервы, считает он. А вот курс рубля отреагирует на ослабление доллара к другим валютам нейтрально, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на экономиста Сергея Хестанова.
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