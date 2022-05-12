Курс евро впервые с июня 2017 года опустился ниже 67 рублей

Курс евро опустился ниже 67 рублей впервые с июня 2017 года, об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

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По состоянию на 16:17 мск, евро подешевел на 5,17% - до 66,99 рубля. Курс доллара упал на 3,81% - до 64,64 рубля.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» посоветовал жителям РФ избавляться от валюты, подчеркнув, что выгодно вложить доллары и евро сейчас вряд ли получится.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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