Курс евро впервые с июня 2017 года опустился ниже 67 рублей

По состоянию на 16:17 мск, евро подешевел на 5,17% - до 66,99 рубля. Курс доллара упал на 3,81% - до 64,64 рубля.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» посоветовал жителям РФ избавляться от валюты, подчеркнув, что выгодно вложить доллары и евро сейчас вряд ли получится.