Курс евро впервые с июня 2017 года опустился ниже 67 рублей
12 мая 202217:22
Курс евро опустился ниже 67 рублей впервые с июня 2017 года, об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.
По состоянию на 16:17 мск, евро подешевел на 5,17% - до 66,99 рубля. Курс доллара упал на 3,81% - до 64,64 рубля.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» посоветовал жителям РФ избавляться от валюты, подчеркнув, что выгодно вложить доллары и евро сейчас вряд ли получится.
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12 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru