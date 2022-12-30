Минфин увеличил в ФНБ долю юаня и золота

Министерство финансов РФ исключило евро, иены и фунты стерлингов из состава валют Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Минфин России представил структуру ФНБ без доллара

Как сообщает пресс-служба ведомства, что были увеличены доли юаня и золота, решение принято в целях обеспечения гибкости при инвестировании.

«В целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а максимальные доли ограничены следующим образом: китайские юани — 60%, безналичное золото — 40%», — уточнили в министерстве.

Также указывается, что теперь валютная структура ФНБ «лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед РФ в текущих макроэкономических и геополитических условиях».

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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