Центробанк РФ начал устанавливать курсы рубля ещё к девяти валютам
Центробанк России начал устанавливать официальные курсы рубля ещё к девяти иностранным валютам, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что в перечень иностранных валют были дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.
«Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года», - отметили в ЦБ.
Ранее Министерство финансов РФ исключило евро, иены и фунты стерлингов из состава валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru