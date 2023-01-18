Центробанк РФ начал устанавливать курсы рубля ещё к девяти валютам

Центробанк России начал устанавливать официальные курсы рубля ещё к девяти иностранным валютам, сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении говорится, что в перечень иностранных валют были дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.

«Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года», - отметили в ЦБ.

Ранее Министерство финансов РФ исключило евро, иены и фунты стерлингов из состава валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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