Курс евро впервые с 5 июля опустился ниже 98 рублей

Курс евро впервые с 5 июля опустился ниже 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

Валютные депозиты россиян упали до минимальных с 2008 года $27 млрд

По данным площадки 13:50 мск, европейская валюта подешевела 1,63% - до 97,97 рубля. Затем евро потерял ещё 1,48%, упав до отметки 97,82 рубля.

Американский доллар стал дешевле на 1,49% (92,58 рубля), юань подешевел на 1,28% (12,611 рубля).

Ранее китайский Юань впервые в своей истории оказался на втором месте среди главных валют в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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