Курс евро впервые с 5 июля опустился ниже 98 рублей
27 октября 202314:00
Курс евро впервые с 5 июля опустился ниже 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По данным площадки 13:50 мск, европейская валюта подешевела 1,63% - до 97,97 рубля. Затем евро потерял ещё 1,48%, упав до отметки 97,82 рубля.
Американский доллар стал дешевле на 1,49% (92,58 рубля), юань подешевел на 1,28% (12,611 рубля).
Ранее китайский Юань впервые в своей истории оказался на втором месте среди главных валют в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru