Валютные депозиты россиян упали до минимальных с 2008 года $27 млрд

Отмечается, что валютные депозиты сокращаются уже десятый месяц подряд. Так, в сентябре они уменьшились на 2,5% (до $27,2 млрд).

Одновременно сократились средства граждан на текущих счетах. Они стали ниже на 1,4% и достигли отметки в $15 млрд. Этот показатель оказался минимальным за шесть лет.

Общий объем валютных средств россиян в банках в начале осени уменьшился на 2,1% и составил $42,2 млрд.

Ранее стало известно, что за последние полтора года доля граждан, хранящих свои сбережения в долларах и евро, сократилась с 17 до 10%, напоминает RT.

