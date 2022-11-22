Банк России разрешил вывозить наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов

Банк России разрешил вывозить за рубеж наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».

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Этим смогут воспользоваться только госкорпорация «ВЭБ.РФ» и уполномоченные банки.

«Уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но при условии обратного ввоза аналогичной суммы иностранной валюты», — сказано в сообщении регулятора.

Согласно данным ЦБ РФ, для юридических и физических лиц вывоз наличной иностранной валюты запрещен. Поступление наличной иностранной валюты в Россию ограничили в марте из-за санкций.

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ФОТО: РИА Новости
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