Банк России разрешил вывозить наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов
Банк России разрешил вывозить за рубеж наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».
Этим смогут воспользоваться только госкорпорация «ВЭБ.РФ» и уполномоченные банки.
«Уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но при условии обратного ввоза аналогичной суммы иностранной валюты», — сказано в сообщении регулятора.
Согласно данным ЦБ РФ, для юридических и физических лиц вывоз наличной иностранной валюты запрещен. Поступление наличной иностранной валюты в Россию ограничили в марте из-за санкций.
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