Курс евро впервые с 16 августа превысил 105 рублей

Курс евро впервые с 16 августа превысил 105 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

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По информации площадки, европейская валюта подорожала до 105 рублей 4 копеек, по данным на 16:32 мск евро стоил 104 97 копеек.

Курс доллара также вырос. Американская валюта подорожала на 64 копейки, до 96 рублей 9 копеек. Юань стал дороже на 7 копеек - 13 рублей 16 копеек.

Ранее российские производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка с просьбой признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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