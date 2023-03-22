Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 83 рублей

Так, курс евро расчетами «завтра» на 11:10 мск увеличивался на 38 копеек, до 82,98 рубля, доллара — на 33 копейки, до 76,99 рубля. При этом немного ранее в ходе торгов евро дорожал до 83,01 рубля.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с НСН заявил, что инвесторы стремятся уйти в доллары и иностранные юрисдикции из-за потенциальных весенних геополитических угроз. При этом в феврале «Коммерсант» отмечал, что за 2022 год объем депозитов граждан России в иностранных банках вырос в три раза.

