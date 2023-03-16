Доллар и евро обновили максимумы к рублю с апреля 2022 года
Американский доллар и евро прибавляют на Московской бирже, несмотря на проблемы в банковском секторе США и Европы. Курс американской валюты в моменте торговался дороже 77 рублей, евро поднимался выше 82 рублей. Таким образом, они обновили максимумы с конца апреля 2022 года.
Сейчас российская валюта несколько отыграла падение. На момент написания заметки доллар торгуется в районе 76 рублей, 43 копеек, за евро на Мосбирже дают 81 рубль, 15 копеек.
Как поясняют эксперты финансового рынка, рубль дешевеет из-за опасений участников торгов, что проблемы банков США перекинутся на другие страны, в первую очередь, европейские. На ситуацию также влияет неопределённость предстоящих решений заседаний ведущих мировых центральных банков в ближайшее время.
Заседание Европейского ЦБ должно завершится уже сегодня. Многие аналитики прогнозируют увеличение ключевых процентных ставок на 50 базисных пунктов. Заседание российского Центробанка состоится завтра, 17 марта.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в комментарии НСН падение мировых цен на нефть также связал с новостями о банкротстве крупных банков в США.
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