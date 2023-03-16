Доллар и евро обновили максимумы к рублю с апреля 2022 года

Американский доллар и евро прибавляют на Московской бирже, несмотря на проблемы в банковском секторе США и Европы. Курс американской валюты в моменте торговался дороже 77 рублей, евро поднимался выше 82 рублей. Таким образом, они обновили максимумы с конца апреля 2022 года.

Сейчас российская валюта несколько отыграла падение. На момент написания заметки доллар торгуется в районе 76 рублей, 43 копеек, за евро на Мосбирже дают 81 рубль, 15 копеек.