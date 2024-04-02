Курс евро упал ниже отметки в 99 рублей
Курс евро впервые с 12 марта упал ниже отметки в 99 рублей в ходе торгов на Московской бирже 2 апреля, свидетельствуют данные площадки.
При этом на момент открытия биржи стоимость европейской валюты оценивалась в 99,22 рубля (на минимуме — 98,98 рубля). Сейчас евро стоит 99,03 рубля.
При этом курс американского доллара подорожал на 15 копеек (с 92,16 рубля до 92,31 рубля, на максимуме — 92,52 рубля).
Стоимость юаня с открытия торгов подросла на 0,005 рубля — с 12,681 до 12,686 рубля.
Ранее сообщалось, что украинская гривна в марте 2024 года заняла седьмое место в списке десяти самых слабых валют мира.
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