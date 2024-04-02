Курс евро упал ниже отметки в 99 рублей

При этом на момент открытия биржи стоимость европейской валюты оценивалась в 99,22 рубля (на минимуме — 98,98 рубля). Сейчас евро стоит 99,03 рубля.

При этом курс американского доллара подорожал на 15 копеек (с 92,16 рубля до 92,31 рубля, на максимуме — 92,52 рубля).

Стоимость юаня с открытия торгов подросла на 0,005 рубля — с 12,681 до 12,686 рубля.

Ранее сообщалось, что украинская гривна в марте 2024 года заняла седьмое место в списке десяти самых слабых валют мира.

