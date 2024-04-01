Украинская гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
Украинская гривна в марте 2024 года заняла седьмое место в списке десяти самых слабых валют мира, заявил экономист Андрей Шевчишин.
По его словам, в марте гривна ослабела на 2,65% по отношению к доллару. Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 38,99 за американскую валюту, отметил экономист в своих соцсетях.
Первое место в списке самых слабых валют занял египетский фунт. В марте он потерял 35% по отношению к доллару.
Нацбанк Украины в октябре 2023 года объявил об отмене фиксированного курса гривны к доллару, напоминает «Радиоточка НСН».
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