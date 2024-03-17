Администрация Эрдогана опровергла слухи о девальвации лиры до 40 за доллар

Офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвал недостоверными слухи о том, что Центральный банк страны в ближайшее время намерен ослабить курс национальной валюты до 40 за доллар. Об этом пишет РИА Новости.

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В окружении турецкого лидера прокомментировали сообщения СМИ о том, что ЦБ страны якобы решил резко девальвировать курс лиры до 40 за доллар в ближайшие две недели. Авторы публикаций ссылались на утечку со стороны регулятора.

Администрация Эрдогана подчеркнула, что сейчас нет никаких оснований для резкой девальвации лиры.

Ранее курс национальной валюты Турции обновил исторический минимум, упав до 32 за доллар. Кроме того, лира ослабла к рублю и юаню, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДолларТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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