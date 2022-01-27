Курс евро упал до 87 рублей после резкого роста
27 января 202216:17
Курс евро упал более чем на 2 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Отмечается, что после недавнего резкого роста до 90,097 рублей, сегодня курс евро опустился до 87,08 рублей. Курс доллара также потерял 1,34 рубля и составил 78,08 рублей.
Укрепление рубля происходит на фоне заявления Министерства иностранных дел России о том, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru