Курс евро упал до 87 рублей после резкого роста

Отмечается, что после недавнего резкого роста до 90,097 рублей, сегодня курс евро опустился до 87,08 рублей. Курс доллара также потерял 1,34 рубля и составил 78,08 рублей.

Укрепление рубля происходит на фоне заявления Министерства иностранных дел России о том, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне на Украине.

