Курс евро снова превысил отметку в 92 рубля, говорится в материалах на сайте Московской межбанковской валютной биржи.

Курс доллара находится на отметке 74,77 рубля за единицу американской валюты.

Последний раз курс евро был выше 92 рублей 22 декабря.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявлял, что рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.

В начале октября научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что главная причина ослабления рубля заключается в ограничении экономической деятельности в России во время пандемии и сокращении доходов федерального бюджета.



