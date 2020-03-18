Курс евро превысил на бирже 88 рублей

Как сообщили агентству на бирже, курс евро добрался до верхней планки коридора (88,725 руб.) на текущий день, торги завершатся без изменений.

На бирже пояснили, что торги ведутся в рамках установленного ценового коридора, автоматическое изменение этих параметров не предсмотрено. Ранее на бирже курс доллара к рублю также достиг верхнюю планку коридора – 80,87 рубля.

Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН отметил, что рубль еще не достиг своего «дна».







