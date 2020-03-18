Курс евро превысил на бирже 88 рублей

Курс евро превысил отметку в 88 рублей на Московской бирже в среду. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвал на рынках переходит в лавину

Как сообщили агентству на бирже, курс евро добрался до верхней планки коридора (88,725 руб.) на текущий день, торги завершатся без изменений.

На бирже пояснили, что торги ведутся в рамках установленного ценового коридора, автоматическое изменение этих параметров не предсмотрено. Ранее на бирже курс доллара к рублю также достиг верхнюю планку коридора – 80,87 рубля.

Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН отметил, что рубль еще не достиг своего «дна».



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ФОТО: pixabay.com
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