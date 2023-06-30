Курс евро превысил 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года

По данным площадки на 15:38 мск, европейская валюта подорожала на 2,02% - до 97,02 рубля. Через несколько минут курс евро достиг отметки в 97,1 рубля.

Курс доллара на Мосбирже также вырос - до 89,3 рубля (+1,98%). Китайский юань подорожал на 1,73% - до 12,266 рубля.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что ослабление рубля в первую очередь определяется состоянием платежного баланса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».