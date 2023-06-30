Курс евро превысил 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Курс евро впервые с 29 марта 2022 года превысил 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По данным площадки на 15:38 мск, европейская валюта подорожала на 2,02% - до 97,02 рубля. Через несколько минут курс евро достиг отметки в 97,1 рубля.
Курс доллара на Мосбирже также вырос - до 89,3 рубля (+1,98%). Китайский юань подорожал на 1,73% - до 12,266 рубля.
Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что ослабление рубля в первую очередь определяется состоянием платежного баланса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс евро превысил 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года
- Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленных темпах контрнаступления
- Захарова заявила о подготовке Киевом теракта на Запорожской АЭС
- На Украине назвали угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
- Депутат Затулин усомнился в победе России в СВО без мобилизации
- Депутат Даванков предложил разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством
- Телеграм: Мятеж провалился, Коран сожгли, а святыни вывозят
- Военный эксперт объяснил, почему Украина стала экономить западные танки
- Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански
- Залужный: российские Су-35 легко поражают позиции ВСУ на земле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru