Курс евро превысил 96 рублей впервые за 15 месяцев

Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года, следует из данных Мосбирже.

Разгоняют цены: «Оптимальный» курс в 90 рублей за доллар не обрадует потребителей

Европейская валюта в пятницу утром на пике торговалась на уровне 96,32 рубля за один евро.

Ранее утром доллар также подорожал, впервые перевалив за отметку в 88 рублей с марта 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курс ЕвроКурс Валют

Горячие новости

Все новости

партнеры