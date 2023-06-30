Курс евро превысил 96 рублей впервые за 15 месяцев
30 июня 202310:06
Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года, следует из данных Мосбирже.
Европейская валюта в пятницу утром на пике торговалась на уровне 96,32 рубля за один евро.
Ранее утром доллар также подорожал, впервые перевалив за отметку в 88 рублей с марта 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru