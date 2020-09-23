Рублевые качели: курс скачет, прогнозы туманны

Американская валюта подорожала на торгах в Москве: вечером среды курс доллара преодолел отметку в 77 рублей. Растет и евро, вновь приближаясь к планке в 90 рублей.

Это уже второе за неделю резкое ослабление курса рубля с последующей небольшой коррекцией. Только в понедельник курс российской валюты пробил психологически важную отметку в 90 рублей за евро на фоне опасений второй волны пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Названные выше факторы давления на рубль, к сожалению, не единственные. С конца лета к ним добавились ситуация в Белоруссии, с которой Россия образует так называемое Союзное государство, а также скандал с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, который, несмотря на счастливое исцеление пациента, чреват новой порцией антироссийских санкций.

Но, несмотря на неблагоприятный экономический и геополитический фон, далеко не все экспертные прогнозы пессимистичны. Так, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич рассказал в эфире НСН, что до конца года российский рубль может укрепиться до уровня ниже отметки в 75 рублей за доллар. Еще более радужная перспектива для российской валюты вырисовывается из прогноза аналитика «Фридом финанс» Валерия Емельянова: доллар к концу текущего года может подешеветь еще более существенно, 72 рубля за доллар – наиболее обоснованный курс, полагает эксперт.

Однако есть и куда более мрачные прогнозы, из которых следует, что рубль в ближайшее время может сорваться в пике. Так, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил в беседе с НСН, что к концу года курс может достичь отметки в 85 рублей за доллар. На этом, по его мнению, падение курса российской валюты не остановится, и в следующие год-два он может упасть и до 100 рублей к доллару.

Его мнение разделяет научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, который напомнил о возможном осложнении обстановки в США после президентских выборов. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников также разделяет это мнение. «До конца года произойдет очередное обрушение курса рубля. Рубль может упасть по отношению к бивалютной корзине процентов на 10-15», - заявлял сенатор на пресс-конференции в НСН.

Санкции, как показывают предыдущие случаи их применения, это надолго. Пандемия – как повезет. И факторов поддержки у рубля практически нет.

