Курс евро превысил 109 рублей впервые с марта 2022 года

По данным валютных торгов на 16:33 мск, европейская валюта подорожала на 1,45% - до 109,11 рубля. Курс американского доллара по данным на 16:20 мск вырос на 1,59% - до 99,0025 рубля.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко заявил «Радиоточке НСН», что стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл уменьшать долю сбережений в долларах и евро.

