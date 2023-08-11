Евро взлетел выше 108 рублей впервые с марта 2022 года

В 10:42 мск европейская валюта торговалась на уровне 108,005 рубля. Позже рост евро замедлился, в 10:57 по Москве валюта стоила 107,85 рубля.

При этом доллар на Мосбирже в пятницу достиг отметки 98,1 рубля.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с RT спрогнозировал, что к сентябрю курсы иностранных валют составят около 96 рублей за доллар, 105-107 рублей — за евро, 13,5 рубля — за юань.

