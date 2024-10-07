Курс евро превысил 105 рублей

Сейчас один евро стоит 105,31 рубля (плюс 57 копеек), один евро — 96,09 рубля (подрос на 1,19 рубля).

Как отметил аналитик «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, дисбаланс между предложением и спросом на валютном рынке по-прежнему давит на рубль, а экспортная выручка сокращается из-за снижения нефтяных цен. Кроме того, санкции, в частности, влияют на восстановившийся импорт.

Ранее курс юаня увеличился до 13,56 рубля в ходе торгов на Московской бирже. Это максимальный показатель с октября 2023 года.

