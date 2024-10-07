Курс евро превысил 105 рублей
Официальные курсы евро и доллара превысили 105 и 96 рублей соответственно. Данные опубликованы на портале Центробанка.
Сейчас один евро стоит 105,31 рубля (плюс 57 копеек), один евро — 96,09 рубля (подрос на 1,19 рубля).
Как отметил аналитик «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, дисбаланс между предложением и спросом на валютном рынке по-прежнему давит на рубль, а экспортная выручка сокращается из-за снижения нефтяных цен. Кроме того, санкции, в частности, влияют на восстановившийся импорт.
Ранее курс юаня увеличился до 13,56 рубля в ходе торгов на Московской бирже. Это максимальный показатель с октября 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru