ЦБ: банки заработали на ослаблении нацвалюты почти 100 млрд рублей
В июле значительная часть прибыли кредитных организаций сформирована за счет ослабления курса рубля. Об этом сообщил Банк России в обзоре о развитии банковского сектора, пишет РБК.
По данным ЦБ, в июле чистая прибыль российских банков составила 327 миллиардов рублей. 28% финансового результата обеспечила положительная валютная переоценка в размере 93 миллиардов.
Отмечается, что на 1 июля 236 банков имели длинную валютную позицию на 888,5 миллиарда рублей.
В ходе торгов на Московской бирже 14 августа курс доллара преодолел отметку в 101 рубль. На следующий день Центральный банк в ходе экстренного заседания повысил ключевую ставку до 12% годовых, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru