ЦБ: банки заработали на ослаблении нацвалюты почти 100 млрд рублей

По данным ЦБ, в июле чистая прибыль российских банков составила 327 миллиардов рублей. 28% финансового результата обеспечила положительная валютная переоценка в размере 93 миллиардов.

Отмечается, что на 1 июля 236 банков имели длинную валютную позицию на 888,5 миллиарда рублей.

В ходе торгов на Московской бирже 14 августа курс доллара преодолел отметку в 101 рубль. На следующий день Центральный банк в ходе экстренного заседания повысил ключевую ставку до 12% годовых, напоминает «Радиоточка НСН».

