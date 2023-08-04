Курс евро превысил 104 рубля
4 августа 202312:33
Рубль слабеет по отношению к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи.
Европейская валюта превысила 104 рубля, а доллар - 95 рублей. Позже обе валюты снизились ниже данных уровней.
Курс доллара по состоянию на 12:27 по московскому времени снизился на три копейки, до 94,96 рубля, евро - прибавил 60 копеек - до 103,83 рубля. Юань продается на уровне 13,19 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru