Курс евро превысил 104 рубля

Рубль слабеет по отношению к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи.

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Европейская валюта превысила 104 рубля, а доллар - 95 рублей. Позже обе валюты снизились ниже данных уровней.

Курс доллара по состоянию на 12:27 по московскому времени снизился на три копейки, до 94,96 рубля, евро - прибавил 60 копеек - до 103,83 рубля. Юань продается на уровне 13,19 рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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