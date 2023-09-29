Курс евро превысил 103 рубля

ФАС возбудила первые дела из-за завышенных цен на топливо Токаев: Казахстан не является анти-Россией В Забайкалье осудили группировку за контрабанду древесины на 400 млн рублей Главный тренер ФК «Пари НН» ЮрАн заявил, что отмена запрета на продажу пива сделает клубы богаче, а фанатов счастливее