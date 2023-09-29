Курс евро превысил 103 рубля
29 сентября 202311:29
В ходе утренних торгов на Мосбирже курс евро превысил 103 рубля.
Ближе к 11:10 котировки отыграли пиковый прирост и опустились до уровня ниже 103 рублей. Однако к 11:18 европейская валюта вернула позиции и снова торгуется выше 103 рублей.
Прирост с начала дня составил 0,76 процента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru