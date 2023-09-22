Решетников: доллар США будет стоить 94 рубля в конце 2023 года
Рубль к концу этого года укрепится. Такой прогноз глава Минэкономразвития Максим Решетников дал на заседании правительства РФ, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, доллар США будет стоить 94 рубля, а в ближайшие три года российская национальная валюта будет формироваться на уровне 90-92 рубля за американский доллар.
Решетников отметил, что во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с тенденцией к укреплению, а доллар США на этом фоне направился вниз.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru