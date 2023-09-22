Решетников: доллар США будет стоить 94 рубля в конце 2023 года

По его словам, доллар США будет стоить 94 рубля, а в ближайшие три года российская национальная валюта будет формироваться на уровне 90-92 рубля за американский доллар.

Решетников отметил, что во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с тенденцией к укреплению, а доллар США на этом фоне направился вниз.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



