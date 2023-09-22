Решетников: доллар США будет стоить 94 рубля в конце 2023 года

Рубль к концу этого года укрепится. Такой прогноз глава Минэкономразвития Максим Решетников дал на заседании правительства РФ, сообщает агентство «Прайм».

Финансист Бабин назвал два фактора укрепления курса рубля

По его словам, доллар США будет стоить 94 рубля, а в ближайшие три года российская национальная валюта будет формироваться на уровне 90-92 рубля за американский доллар.

Решетников отметил, что во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с тенденцией к укреплению, а доллар США на этом фоне направился вниз.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПрогнозКурс ДоллараКурс РубляМинэкономразвития

Горячие новости

Все новости

партнеры