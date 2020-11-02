Курс евро подскочил до 94 рублей

Курс рубля продолжает снижаться вслед за нефтью марки Brent. На торгах евро подскочил выше 94 рублей, обновив максимум с декабря 2014 года. Доллар приближается к 81 рублю. Таковы данные Московской биржи.

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Курс евро к 10.53 мск понедельника растет на 1,33 рубля, до 93,95 рубля и уже подскакивал до 94,02 рубля, курс доллара - на 1,18 рубля – до 80,71 рубля, передает RT.

Опрошенные НСН экономисты ранее назвали главные факторы негативного влияния на рубль на фоне предстоящих выборов президента США. Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов заявил в эфире НСН, что исход выборов повлияет на мировые рынки лишь косвенно.

«Просто будет снижение неопределенностей, например, с американскими налоговыми пакетами. Благодаря этому себя лучше чувствует валюта всего мира, не только России», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости
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