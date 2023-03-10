Курс евро поднялся выше 81 рубля
10 марта 202318:09
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с апреля прошлого года, следует из данных торгов.
Курс евро расчетами «завтра » на 18:18 по московскому времени до 81 рубля, курс доллара - до 76,06 рубля.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН рассказал, что криптовалюта является лучшим способом трансграничных платежей, особенно для России в нынешних реалиях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru