Курс евро поднялся выше 81 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с апреля прошлого года, следует из данных торгов.

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Курс евро расчетами «завтра » на 18:18 по московскому времени до 81 рубля, курс доллара - до 76,06 рубля.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН рассказал, что криптовалюта является лучшим способом трансграничных платежей, особенно для России в нынешних реалиях.

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ФОТО: РИА Новости
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