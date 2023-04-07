Курс евро поднялся до 90 рублей впервые за год
Курс евро на валютных торгах Московской биржи поднялся до 90 рублей, таких показателей он достиг впервые с 14 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 07:44 мск, курс евро прибавлял 0,95%, поднимаясь до 90 рублей. При этом к 07:47 мск курс евро не изменился и также торговался в 90 рублей.
Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшее время курс доллара может вырасти до 85 рублей. По его словам, это делается для снижения дефицита бюджета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru