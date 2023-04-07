Курс евро поднялся до 90 рублей впервые за год

По данным на 07:44 мск, курс евро прибавлял 0,95%, поднимаясь до 90 рублей. При этом к 07:47 мск курс евро не изменился и также торговался в 90 рублей.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшее время курс доллара может вырасти до 85 рублей. По его словам, это делается для снижения дефицита бюджета.

