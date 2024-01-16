Курс евро опустился ниже 95 рублей

Это минимальные значения с июня прошлого года. Курс доллара по состоянию на 17:22 мск растет на 53 копейки, до 88,13 рубля.

При этом к моменту написания материала валюта отыграла падение и подорожала до 96,15 рубля, продолжая демонстрировать резкие колебания.

