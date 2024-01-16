Курс евро опустился ниже 95 рублей

По состоянию на 17:06 по московскому времени курс евро в моменте падал до 94,7 рубля, следует из данных Мосбиржи.

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Это минимальные значения с июня прошлого года. Курс доллара по состоянию на 17:22 мск растет на 53 копейки, до 88,13 рубля.

При этом к моменту написания материала валюта отыграла падение и подорожала до 96,15 рубля, продолжая демонстрировать резкие колебания.

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ФОТО: РИА Новости
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