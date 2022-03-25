Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля

Курс евро впервые с 28 февраля опустился ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Финансист назвал условия падения доллара ниже 100 рублей

По информации площадки на 14:07 мск, европейская валюта подешевела на 6,6% - до 99,75 рубля. Снизился и курс американского доллара - на 3,6% до 93,5 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продавать товары за доллары и евро не имеет смысла, так как эти «валюты скомпрометировали себя».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:"московская Биржа"РубльДолларЕвроКурсы Валют
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры