Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля

По информации площадки на 14:07 мск, европейская валюта подешевела на 6,6% - до 99,75 рубля. Снизился и курс американского доллара - на 3,6% до 93,5 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продавать товары за доллары и евро не имеет смысла, так как эти «валюты скомпрометировали себя».

