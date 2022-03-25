Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля
25 марта 202214:28
Курс евро впервые с 28 февраля опустился ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
По информации площадки на 14:07 мск, европейская валюта подешевела на 6,6% - до 99,75 рубля. Снизился и курс американского доллара - на 3,6% до 93,5 рубля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продавать товары за доллары и евро не имеет смысла, так как эти «валюты скомпрометировали себя».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru