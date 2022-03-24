Финансист назвал условия падения доллара ниже 100 рублей
Падение курса доллара может произойти при продаже выручки экспортеров, высокой стоимости сырья и введенных ограничениях на приобретение валюты. Об этом агентству «Прайм» рассказал глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Финансист отметил, что для граждан психологически значимой отметкой курса стало 100 рублей за доллар США. Он объяснил, что речь идет лишь о круглой цифре, которая не имеет под собой фундаментальных оснований, чтобы судить об экономике в общем. Карпунин подчеркнул, что курс доллара может упасть до 90-95 рублей, но это все ровно не будет отражать настоящую ситуацию.
По его словам, в пользу рубля сыграют обвал импорта и уменьшение числа поездок граждан России за границу, так как это приведет к уменьшению спроса на иностранную валюту у россиян.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшем будущем рубль будет укрепляться и не из-за решения президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен.
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